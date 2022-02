See iseenesest kõrvaline kokkusattumus tundub mulle laiemalt kõnekas. See on nagu demokraatia pähklikoores. Mida ma silmas pean? Demokraatiat võib pidada iseduse kunstiks. See on praktika, mis võimaldab harjutada pidevalt igapäevast iseolemist, moodsalt öeldes: iseendaks saamist. Ent iseduse muudab ühtaegu huvitavaks ja probleemseks tõsiasi, et see pole ühtne, õieti eeldabki iseduse sotsiaalne olemus ühtsuse puudumist – minu isedus ja sinu isedus on erinevad. Inimeste kogemused ei kattu, nii nagu ei kattu nende asetumine ruumis – ning just ühtse asetuse puudumisest tuleneb ka tõsiasi, et kogemused ei kattu kunagi täies mahus. Mõnikord võivad kogemused ja nende põhjal kujunevad veendumused erineda üksteisest kardinaalselt, pöördvõrdeliselt, nii et tundub peaaegu võimatu leida kahe vaateviisi vahelist ühisosa. Ent demokraatia põhineb just selliste iseduste võimalikult laiapõhjalisel respekteerimisel, ideel, et ühiskond on iga inimese vaba mõtlemise teenistuses – muidugi niikaua, kuni ühe inimese mõtted ei muutu teise eksistentsile ohtlikuks.