Igal aastal saab inimene ühel päeval aasta vanemaks. Täiskasvanud, eriti vanemad inimesed, ei tunne sellest erilist rõõmu, sest mida suurem number, seda vähem on veel ees. Lastel aga, kes tahavad ruttu suureks saada, on reeglina hea meel, kui vanematele sammukese ligemale jõuavad. Ka vanavanematel on reeglina hea meel, et lapselaps juba kaela kandma hakkab ja temast võrdväärse jutupartnerina asja on.