Lühiuudised

Kallas arutas parteijuhtidega pingete vältimist ühiskonnas

Peaminister Kaja Kallas (RE) kohtus eile riigikogus esindatud erakondade esimeestega, et arutada, kuidas vähendada pingeid ühiskonnas. «On äärmiselt oluline, et me ise siseriiklikult ei tekita poliitilisi pingeid juurde. Poliitikute käitumine mõjutab ka inimeste meeleolu ja turvatunnet,» ütles peaminister, kelle sõnul on tähtis teha koostööd ka Eesti riigi julgeoleku küsimustes. «Peame valmis olema väljastpoolt tulevateks hübriidohtudeks, valeinfo kampaaniateks ja ka provotseerimiskatseteks,» lausus Kallas. «Minu üleskutse on hoiduda poliitiliselt konstrueeritud konfliktidest seal, kus seda pole vaja, ja teha koostööd seal, kus see on Eesti riigile ja Eesti inimestele hädavajalik,» lisas peaminister. Erakondade juhid lubasid kohtuda edaspidi regulaarselt. PM