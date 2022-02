Berserk on ­Muinas-Põhja sõjamees, kes on tapalustist ja verest transsi sattunud ja võitleb lahingus üleinimliku jõuga. Poisikeselik õhin silmis, punane habe uljalt orvis, taob Arne Gormsson (Pääru Oja) oma sõjakirve ja suure lustiga nii Inglise sõdurite kui ka vaenulike viikingite päid. Ka drakkar’i sõudepingil on ta mitme viikingi eest väljas.