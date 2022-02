Enamik neist, kes on kohanud küpses eas Juri Lotmanit – aga siinkirjutajal on olnud see võimalus – või näinud tema ja Albert Einsteini paraadportreed, mäletab või märkab kahe juudi soost teadlase välist sarnasust. Lihtne on mõlemat meest kujutleda auditooriumis tahvli ees seismas – on ka niisuguseid fotosid! –, füüsikateoreetik võrrandite, semiootikateoreetik mõistete ja vormelite taustal.