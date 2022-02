Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba süüdistas Putinit katses Kiievit survestada, kuid teatas: «Me ei anna alla, me ei kapituleeru, me ei loovuta tolligi oma territooriumist.» President Volodõmõr Zelenskõi märkis, et ei usu eriti kohtumise õnnestumisse, kuid annab sellele võimaluse. Ta lisas, et kui oleks võimalus sõda lõpetada, siis ta peaks läbirääkimistest osa võtma.