Punase Risti vastuvõtupunkt Tallinnas on muutunud voodiriiete, hügieenitarvete ja titemähkmete laoks. Venemaa kallaletungi alla langenud Ukrainas on nappus peaaegu kõigest, lisaks sõjalisele ja rahalisele toetusele on teretulnud ka igapäevased hügieenitarbed ja Eesti inimesed on neid innukalt annetanud.