Eesti kodanikud võivad Ukraina eest sõdida, kuid kaitsejõud seda ei soovita

Küll nentis kaitseliidu ülem, et huvi Ukrainas sõdimise vastu on üles näidatud ning vähemalt kaks inimest on ka suuna Ukraina poole võtnud.

Pilt Ukrainasse võtilema kutsuva rahvusvahelise leegionis värbamiskuulutuse juures Facebookis. FOTO: Сухопутні війська ЗС України

«Ühel puhul on olnud tegu rahvuselt ukrainlasega, kes on saanud Eesti kodakondsuse ja on kaitseliidu liige, aga ta tõi korralikult oma relvad ja varustuse ära, enne kui läks. Nii et kui inimene ise kavatseb minna, siis siin me kätt otseselt ette panna ei saa. Me kindlasti ka seda ei tee.»

Ühtegi hinnangul saab Ukrainat palju paremini aidata Eestisse jäämisega. «Neil on vaja padruneid, relvi, meditsiinivahendeid, kütust, mitte niivõrd kahuriliha, keda sinna saata. See ei anna väga palju juurde, see annab võib-olla ainult seda rahvusvahelist poliitilist tunnetust, et maailma inimesed sõdivad Ukraina eest, aga mitte midagi enamat,» hindas kaitseliidu ülem.

Ühtegi sõnul on oht, et Venemaa kasutab Ukrainas sõdivaid eestlasi ära. «Iga eestlast, kes Ukrainas näiteks vangi langeb, surma saab või mis iganes, võidakse Venemaa poolt ära kasutada propaganda või infooperatsiooni eesmärgil mitte ainult meie, vaid ka laiemalt NATO vastu,» rääkis brigaadikindral, kelle sõnul piisaks vaid Eesti passist, et süüdistada NATOt palgasõdurite saatmises.

Sama mida kaitseliidu ülem, ütles ka Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem, kelle sõnul saab Ukraina kenasti oma inimestega hakkama.

«Palju olulisem on neile materiaalne toetus. Neil on vaja relvi, laskemoona, ravimeid, öövaatlusseadeid, kütust ja kõike muud sellist, ning seda peab Eesti neile andma. Kui mõni reservväelane tahab neid toetada, siis selleks on vastavad kassad, kuid kui tõesti keegi läheb, siis pahaks ma seda ei pane,» ütles Herem.