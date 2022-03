Eesti perearst läheb ukrainlastele appi

Ukraina-Poola piiril on sajad tuhanded põgenikud kannatanud päevi nälga ja külma ning perearsti sõnul ägenevad paljudel seetõttu tõenäoliselt kroonilised haigused, isegi kui neil on mingid ravimid kaasas. Samas võib arvata, et paljudel puuduvad valuvaigistid või antibiootikumid. «Kõhutunde pealt ütlen, et piiri ületanutel, kelle hulgas on palju lapsi, võib olla infektsioone, palavikku, uriinipeetust või kusepõie põletikke,» märkis Tiik.