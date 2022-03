Kaitseliit saab Ukraina territoriaalkaitse üksuste pealt praegu reaalajas vaadata, milline saab olema üksuste roll võimaliku konflikti korral, veel enam, ülem brigaadikindral Riho Ühtegi on veendunud, et meie üksused on selleks valmistunud. Ühtegi oli üks viimaseid, kes uskus, et sõda Ukrainas ei tule. Nüüd usub ta, et Venemaa ei võida.