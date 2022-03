Eesti lühiuudised

Keskerakond: koostööprotokoll Ühtse Venemaaga kehtetuks

Keskerakonna laupäeval toimuva volikogu istungi üheks päevakorrapunktiks on ülekinnitamine, et koostööprotokoll Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vahel ei kehti, toona kirja pandud ühised huvid pole täitunud ning erakondade vahel ei ole kontakte. Keskerakonna volikogu esimees Tõnis Mölder ütles, et ligi kaks kümnendit tagasi Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vahel sõlmitud koostööprotokollis välja toodud tegevusi ei ole sisuliselt toimunud ja see dokument on kehtetu.