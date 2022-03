Saatkonnad, mis nii mõnegi riigi puhul evakueerusid Ukrainast juba enne sõja puhkemist, ei suuda enam kuigi palju oma Ukrainasse lõksu jäänud kodanike jaoks ära teha. Korduvalt on Venemaalt nõutud humanitaarkoridoride võimaldamisi tsiviilelanikele, kuid praegu paistab olukord vaid hullemaks minevat.

Paiguti on pommitamine läinud nüüd nii tihedaks, et isegi kui mingi liikumisvõimalus on, ei julge inimesed pideva suure ohu ja segaduse tõttu enam kuhugi põgeneda.