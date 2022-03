Eesti erakonnad on jõudnud suuresti Ukraina sõja tõttu üksmeelele, et kaitsekulutusi oleks vaja veel tõsta, ja kaitseministri sõnul peab käimasolev sõda Ukrainas näitama, kas tuleks riigikaitse arengukava kiirendada või midagi hoopis muud arendada. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ütles, et tal on alati rõõm raha üle, kuid see on juba valitsuse otsustada, mille arvelt kaitsekulutusi suurendatakse