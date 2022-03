Kes on tänapäeval kangelane? Millised omadused peaksid tal olema? On ta mees, naine, laps? Praegusel internetiajastul, kus me istume üle maailma iga päev sotsiaalmeediakanalites, mis õhutavad edevust ja kadedust, on absoluutselt kõik väga tähtsad. Kui aga ühel hetkel sajab reaalsus niimoodi kaela nagu Venemaa-Ukraina sõda, siis maanduvad kõik internetipilvest maa peale – järsku pole kogu see kekutamine oluline.