2018. aastal töötas Saito veel Tokyos Ernst & Youngi digivaldkonna konsultandina, kui tundis, et soovib võtta aja maha ja vahetada eriala. Ta plaanis kolm-neli kuud veeta paigas, kus oleks hea kliima, head hinnad ja head inimesed. Mõtted liikusid Lõuna-Aasiale, kus elu on odavam kui Jaapanis, kuid paraku olid sealsed suved liiga kuumad – suvine temperatuur küündis 40 kraadini. Euroopa oli kliima poolest sobivam, kuid kallis. Sõber ütles, et mingu Eestisse. Saito polnud sellest kohast kuulnudki, kuid läks internetti ja guugeldas. Sealt leidis ta ka infot Eesti e-residentsuse kohta.