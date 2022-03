Venemaal võtavad elektroonikakauplused laojääkidest viimast, sest enamik tuntud väljamaiseid tootjaid on loobunud idanaabritele oma kaupu tarnimast ning sulgevad riigis firmakauplusi. Venemaa rubla odavneb, täna saab ühe euro eest juba 134 rubla, veel poolteist nädalat tagasi oli euro kurss 88 rubla. See on kaasa toonud meeletu hinnatõusu, näiteks koduelektroonika on kallinenud ligi 50 protsenti. PM