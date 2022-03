Eesti pankadel on Venemaaga seotud laene alla protsendi

Eesti Pank ütles eile, et Eesti pankadel on vähem kui üks protsent laenudest ehk alla saja miljoni euro antud ettevõtetele, kes on seotud Venemaa ettevõtetega. Kellel need laenud portfellis on, pole aga lihtne öelda.