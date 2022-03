Terviseraja uuendamine tõi kaasa sadade puude huku

Mitte kõik metsa sörkima või lapsevankrit lükkama tulnud mustamäelastest ei paistnud laskvat end värsketest kändudest häirida, kuid lähedalolevas haiglas arstina töötava Renna Truusi silmis oli valu ja meelepaha. «Eelmine teisipäev avastasin, et puud on märgistatud, ja täna on juba maha võetud: lõikepinna järgi täiesti terved puud,» ütles ta. «Hommikul rääkisin ühe vanema seenior­inimesega, kes tegi siin kepikõndi. Ta ütles, et ta ei suuda siia enam tulla; nuttis, et ta enam siia tulla ei saa.»