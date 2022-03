Venemaa saatkond hoiatab vägivallaaktide eest, mida tegelikult pole juhtunud, ent terve hulk seltsimehi peab vajalikuks seda libateadet levitada. On ka piisavalt neid, kes ikka veel ei pea paljuks õigustada Putini agressiooni Ukraina vastu. Ja kuhugi pole kadunud need, kelle leppimatu võitlus koroonapiirangute vastu on asendunud sõjaga seotud arusaamatute vandenõunõuteooriate jagamisega. Mida teha, et sõda Ukrainas ei lämmataks rahumeelset elu Eestis? Kuidas vältida kõikvõimalikke provokaatorite vaenuhüüdeid?