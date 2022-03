Eesti lühiuudised

Koroonapiirangud võivad lähiajal leeveneda

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) peab võimalikuks, et valitsus leevendab praeguse suundumuse jätkudes koroonaviiruse tõttu kehtestatud piiranguid. «Leppisime valitsuses kokku, et kui kümne päeva keskmine uute Covid-19 sümptomaatiliste patsientide arv langeb alla 25, siis kaotame järgmisest päevast koroonatõendi nõude ja kellaajalise piirangu,» rääkis Kiik. «Praeguse langustrendi jätkudes jõuame selleni nädalavahetusel või uue nädala alguses,» lisas ta. Kiik tuletas siiski meelde, et koroonaviirus ei ole kuskile kadunud ning nakatumise ja haigestumise risk on jätkuvalt kõrge. PM