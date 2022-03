Välismaa lühiuudised

Rootsi peaepidemioloog Anders Tegnell lahkub ametist

Rootsi peaepidemioloog ja riigi koroonastrateegia autor Anders Tegnell lahkub ametist ja hakkab tööle Maailma Terviseorganisatsioonis (WHO). 2013. aastast Rootsi peaepidemioloogina töötanud Tegnelli soovitusel otsustas Rootsi jätta kehtestamata ranged piirangud, mis tema sõnul polnud piisavalt tõhusad õigustamaks nende mõju ühiskonnale. Tegnell asub tööle juhtiva eksperdina loodavas rühmas, mis hakkab koordineerima tööd WHO, ÜRO lastefondi UNICEF ja vaktsiiniorganisatsiooni Gavi vahel, ütles Rootsi rahvatervise amet. Töörühma ülesannete hulgas on teha koroonavaktsiinid kättesaadavaks neile maailma riikidele, kes ei suuda neid ise osta. AFP/BNS