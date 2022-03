Üleeile lükkas USA tagasi Poola plaani, et too saadaks nõukogudeaegsed hävitajad MiG-29 Ukrainasse ameeriklaste Saksamaal asuva Ramsteini sõjaväebaasi kaudu. Nende asemele loodab Poola saada omakorda USA hävitajaid F-16.

«Me oleme näinud ajakirjandusest, et Ameerika ja Poola vahel käivad arutelud, kuid meile tundub, et Poola pakkumist ei toetata,» ütles Zelenskõi. «Meil pole aega ajakirjanduseks, kõigiks nendeks signaalideks. See ei ole pingpong. Need on inimelud.»