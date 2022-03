SÕIDUPROOV ⟩ Volvo XC40 Recharge: seninägematult kiire ja võimas Volvo

Kiiruse 100 km/h saab Volvo esimene täiselektriline nullist kätte vähem kui viie sekundiga – nimelt 4,9 sekundiga. See on täpselt sama palju, kui kulub samale tegevusele Volkswageni sportlikul linnadžiibil Tiguan R. Tõsi, Tiguan R on sisepõlemismootoriga, Volvo XC40 Recharge on aga täiselektriline.