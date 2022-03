AK FOOKUS ⟩ Vladimir Sazonov: Vene maailm kui massihävitusrelv ehk Kui sõnad algatavad sõdu

Propagandas leiavad kasutust erinevad mõjutustegevuse võtted. Eesmärgiks on luua kuvandeid (nt «meie vs. nemad», «meie vs. vaenlased»), töödelda sihtauditooriume – lõhestada ühiskonda, tekitada vihavaenu, külvata hirmu jne. Inimesi mõjutatakse massiivsete infovoogudega, mis sisaldavad desinformatsiooni, ja töödeldakse psühholoogiliselt, mängides emotsioonidel. Peavoolu- ja sotsiaalmeediat kasutatakse relvana selleks, et luua teatud kuvandeid.