Eesti lühiuudised

Koroonapiirangud võivad leeveneda juba kolmapäeval

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) prognoosis, et koroonapassi ja meelelahutusasutuste õhtuse kellaaja piirangu võib kaotada juba kolmapäeval. Tänase seisuga on viimase 10 päeva jooksul haiglaravile lisandunud keskmiselt 30 sümptomaatilist Covid-19 patsienti päevas. Teisipäeval leppis valitsus kokku, et kui see arv kukub alla 25 piiri, siis kaotatakse täielikult riigisisene Covid-19 tõendi kontrollimise nõue ja piirang, mille järgi peavad asutused sulgema uksed kell 23. Küll jääb alles kohustus kanda avalikes kohtades maski. PM