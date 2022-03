Frontexi ehk Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti põhilisi ülesandeid on toetada liikmesriike, korraldades ja koordineerides ühiseid tegevusi Euroopa Liidu välispiiril, isegi siis, kui piiril on parajagu rahulik.

Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson andis 8. märtsil tehtud ettekandes mõista, et Eesti on seni ainus Euroopa Liidu (EL) liikmesriik, kes on taotlenud Frontexi toetust. Mis põhjusel? On siis ohuhinnang piiril muutunud sedavõrd tõsiseks, et vajatakse Euroopast lisajõudu?