Donetski kaevuri pere jõudis õnnelikult Eestisse

Hotell Dzingel Tallinnas Männikul on Ukraina sõjapõgenikke täis. Täiskasvanuid on umbes kuni 250, erinevas vanuses lapsi aga kuni 450. Hotelli administratsioon ei tea, kui kaua hotell ukrainlaste päralt on, küllap annab Tallinna sotsiaalamet, kus pagulaste majutamist korraldatakse, teada, kui midagi muutub.