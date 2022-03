Miks tegi Putin nii pöörase otsuse – alustada sõda Ukraina vastu? Mida mõtleb ja tunneb Venemaa kodanik? Süveneme koos vene hinge suurima asjatundjaga sellesse müsteeriumi. Selgub, et iga asja taga on põhjus ja loogika. Ka seal, kus terve mõistusega on seda raske mõista.

Maailm on suures segaduses, kuidas saab üks riik teisele kallale tungida ja põgenevate laste pihta tule avada. Mismoodi vene inimene seda õigustab?

Me kõik oleme segaduses, ka need, kes kiidavad takka. Midagi sellises ulatuses ei ole alates Teise maailmasõja lõpust aset leidnud. See puudutab meid väga isiklikult. Venemaal elab 140 miljonit inimest. Meist paljudel on ju tuttavaid Venemaal ja minu tutvusringkonnas pole ühtegi inimest, kes Putini sõda heaks kiidaks või mõista suudaks. Putini otsused ei ole ka tema kujundatud süsteemi raamides ratsionaalsed.

Mis viis Putini otsuseni alustada sõda?

Putini suhe Ukrainasse on patoloogia, selles pole mitte mingit kahtlust. Mõned inimesed väidavad, et Putin läks praegu hulluks. Ei. Hulluks ei läinud ta praegu. Kui tagantjärele vaadata kogu seda realisatsiooni, see on aastatepikkune protsess. Ja kui siia lisada Putini ajalooalased kirjutised ja esinemised, siis näeme, et tema tegevuse taga on patoloogiline Ukraina vihkamine. Väga sarnane Stalini suhtumisega Poolasse.

Sama arusaama võtab kokku Molotovi lause 1939. aastal, kui Nõukogude Liit ja Hitleri Saksamaa olid Poola ära jaganud: «Sellele Versailles’ värdja moodustisele on lõpp tehtud. Poola on hävitatud.»