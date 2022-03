Popovitsa küla vanimaid elanikke Volli on tulijaid märganud ja poetab tarekese ust. «Oota, ma panen kuuldeaparaadile uued patareid!» hõikab mees ja ukseke sulgub veel korraks. Siis on Volli jälle õuel – oma ea kohta väga käbe, kootud mütsike peas. Vaid hoovijääl – hallil, libedal, salakavalal – tuleb ettevaatlik olla, et mitte jalgu murda. See on Volli suur hirm.