Pideva pommitamise tõttu on paljud harkivlased päevade kaupa istunud elumajade keldrites. Üle nelja päeva olid 1,4 miljoni elanikuga linnas poed taas avatud sel kolmapäeval, kuna Vene väed olid pommitamises vaheaja teinud. Pommitabamuse saanud majade elanikud on aga ilma jäänud oma varast ning neil on puudus isegi kõige elementaarsemast toidust. Tasuta toiduaineid veavad laiali vabatahtlikud ja Harkivi patrullpolitseinikud. Iga politseiauto pagasnik on toidukraami täis ning võimaluse korral jagavad politseinikud seda hävinud majade hoovides nagu sellel fotol Kosmonautide tänaval.

Foto: Dmitri Kotjuh