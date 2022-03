Lühiuudised

Välisministeerium kutsus taas välja Venemaa suursaadiku

Eesti välisministeerium kutsus ­reedel välja Venemaa suursaadiku Vladimir Lipajevi (pildil), et ­mõista hukka Venemaa sõjategevus ja ­tsiviilobjektide ründamine Ukrainas. Asekantsler Rein Tammsaar märkis, et Ukraina ­lauspommitamisel ning tsiviilisikute valimatul tapmisel Venemaa vägede poolt on kõik sõjakuriteo tunnused. Asekantsler juhtis saadiku tähelepanu teravalt ka sellele, et jätkates sõjategevust Ukraina vastu, rikub Venemaa kõige räigemalt nii rahvusvahelist õigust kui ka vabatahtlikult võetud kohustusi. «Kutsume Venemaad üles lõpetama valeinfo levitamise ja laimukampaania Ukraina, Ukraina juhtkonna ja rahva vastu, aga ka valeväited keemia- ja biorelvade paiknemisest Ukrainas,» teatas ministeerium. PM