KOMMENTAAR ⟩ Kas vabatahtlik on sõjas tsiviilisik?

Ukraina ja Venemaa vahel on rahvusvaheline relvakonflikt, kus isikud jagunevad oma staatuse järgi kombatantideks ja tsiviilisikuteks. Need on ametlikud staatused, mida ei saa muuta lihtsalt relva haaramise või sõjaväelasliku riietuse kandmisega. Inimene on tsiviilisik seni, kuni riik on omistanud talle kombatandi staatuse (selleks on mitu võimalust). Mõlema staatusega käivad kaasas õigused ja kohustused.