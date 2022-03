Eesti lühiuudised

Kõigil Eestisse jõudnud inimestel pole sõjapõgeniku staatust

Ukrainast Eestisse saabunud inimeste seas on ka neid, kes ei kuulu ajutise kaitse sihtrühma, ütles keskerakondlasest siseminister Kristian Jaani. «Meile jõuab palju inimesi, kellel tegelikult on turvaline koduriik, kuhu pöörduda. Toon näite: Kiievis õppinud tudeng, kes on pärit Indiast, ei ole sihtrühm, kes peaks siin kaitset taotlema. Neile inimestele teeme tavaliselt ettekirjutuse ja neil on võimalik lahkuda enda kodumaale. Loomulikult, kui seda turvalist koduriiki ei ole, on võimalik taotleda rahvusvahelist kaitset,» ütles Jaani. Pärnu Postimees