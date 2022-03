Välismaa lühiuudised

Zelenskõi ja Putin võivad kohtuda lähiajal

Ukraina presidendiadministratsiooni nõunik Mõhhailo Podoljak ütles eile, et Ukraina ja Venemaa presidendi kohtumine võiks toimuda lähitulevikus ning Ukraina pool teeb kõik, et see toimuks võimalikult kiiresti. Podoljak lisas, et Venemaa on juba väljendanud valmisolekut presidentide otsekohtumiseks. Tema sõnul otsib Ukraina praegu kohta, kus oleks liidrite läbirääkimisteks tagatud julgeolekutingimused, samuti töötatakse välja kokkulepete paketti, mis arvestaksid Ukraina jaoks oluliste seisukohtadega. Interfax/BNS