Tartu lühiuudised

Suri kartograafia edendaja Leida Lepik

Esmaspäeval suri pärast rasket haigust Regio juhataja, Tartu ülikooli 1991 geograafina lõpetanud Leida Lepik (pildil, 13. XII 1968 – 14. III 2022). Veebruaris 2021 sai ta oma panuse eest kodumaisesse kartograafiasse presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Leida Lepiku kolleegid märgivad suhtlusmeedias, et raske on praegu leida sõnu, kui palju ta neile kõigile tähendas, kuidas ta innustas ja toetas kõiki ning kui palju oli tal alati jaksu regiolaste ja sõprade jaoks.

«Regio ja Eesti kaardikultuuri elushoidmine ning edendamine oli vaieldamatult Leida elutöö,» lisavad regiolased. «Just Leida oli 2019. aastal ilmunud Eesti esimese rahvusatlase üks eestvedajaid,» kirjutas Regio.

Mullu 23. veebruaril Tartu Postimehele antud intervjuus ütles Leida Lepik, et teenetemärgi sai ta ju ikka vist selle pärast, et on 33 aastat kartograafias osalenud ja enamiku ajast seda eest vedanud.

«Viis aastat tagasi ostsime Regio kaubamärgi ja võtsime päris suure riski, kas me ikka saame kaubamärgi au sees hoidmisega hakkama,» lisas ta. «Meil on läinud hästi, me ei ole kordagi Teet ja Jüri Jagomäele häbi teinud. Sel aastal saame oma n-ö ingelinvestoritele isegi osaliselt raha tagasi anda – maksame dividende.» Raimu Hanson

Riia tänaval algab sademeveetorustiku ehitus

Täna alustab AS GRK Infra Riia tänaval Diivaniparadiisi ja Riia ringi vahelisel lõigul sademeveetorustiku ehitust. Tööd kestavad 20. juunini. Sel ajal on suletud liikluseks sisemised sõidurajad. TPM

Politsei pidas kinni tapmises kahtlustatava mehe

Laupäeva õhtul sai politsei teate, et Jõgevamaal Pikknurme külas on tapetud 80-aastane mees. Esialgsetel andmetel tarvitas 47-aastane mees oma hoovis alkoholi ja tal tekkis tüli eaka naabriga, keda ta lõi korduvalt nii, et too suri saadud vigastustesse kohapeal. Teate raskest kuriteost edastas häirekeskusele peksja ise ja jäi seejärel politseinikke ootama.

Tartu jaoskonna menetlustalituse juht Timo Reinthal lisas, et joobetunnustega mees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ja viidi kainenema. Pärast kainenemist esitati talle kahtlustus tapmises.