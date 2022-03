Välismaa lühiuudised

Putini väitel on sissetung Ukrainasse olnud edukas

Vene president Vladimir Putin nimetas Ukrainas peetavat sõda edukaks. «Operatsioon kulgeb edukalt ja rangelt plaani järgi,» ütles Putin televisioonis üle kantud valitsusistungil, lisades, et Venemaal ei jäänud muud üle, kui väed kohale saata. «Me ei luba Ukrainal olla platsdarm agressiivseks tegevuseks Venemaa vastu. Kõik diplomaatilised võimalused olid täielikult ammendatud. Meil ​​ei olnud lihtsalt ühtegi võimalust lahendada rahumeelselt probleeme, mis ei tekkinud meie süül. Ja seetõttu olime lihtsalt sunnitud alustama sõjalist erioperatsiooni,» rääkis Vene president, lisades, et Venemaa eesmärk ei ole riiki okupeerida. Putin lisas, et lääneriikide «majanduslik välksõda» Moskva vastu on läbi kukkunud, käskides valitsusel tõsta lähiajal kõiki sotsiaalhüvitisi. AFP/Interfax/BNS