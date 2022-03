Nii Tartu kui Tallinna linnapead hoiatasid aegsasti, et neisse linnadesse põgenikke varsti enam ei mahu. Praegu on aga nii, et otse Tallinna jõuab ühe enam ja enam pagulasi, selmet jaotuda üle Eesti. See teeb nõutuks neid majutusega tegelevaid inimesi, kes üle Eesti on pakkunud pagulastele varjupaika – ollakse ju ometi valmis.