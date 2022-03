Helina Rüütel särab sulgpalliturniiridel

Tartu juurtega sulgpallur ütles, et välisliiga suur eelis on, et saab võistelda väga erinevate vastastega, mis muudab mängimise põnevaks. «Klubid on kokku toonud häid mängijaid kogu maailmast ning tase on ühtlane. Raske on ennustada, kes võidab,» selgitas Rüütel.