Heas hoos Tartu Bigbank läheb võitma oma kolmandat tiitlit

​Kui võrkpalliringkonnas pälvisid Martti Juhkami mäng ning Ronald Järve võimas ründelöök suuremat tähelepanu, siis Rikbergi meeskonnakaaslaste hea esitus ei üllatanud. «Ma tean, mis tasemel mehed meil on. Kui me mängime oma taseme matšides välja, siis tegelikult ei peakski tänavu meile vastast olema,» sõnas libero.

Tallinna Selveri peatreener Andres Toobal tunnistas mängu järel, et meeskond mängis allpool igasugust arvestust ja andis ise kõik käest ära. Ta lisas, et isegi halval päeval pole selline mäng õigustatud.

Rait Rikberg kinnitas, et meistrivõistluste finaal saab olema kindlasti võitluslikum kui varasemad voorud. «Ma pole näinud kunagi, et finaal ühepoolseks jääb, ikka tuleb kõva võitlus. Tartul on harukordne võimalus võita tänavu kõik kolm tiitlit ja trennis me selle nimel pingutamegi,» lisas ta. Nelja võiduni peetavate Eesti meistrivõistluste finaalseeria algab pooleteise nädala pärast.