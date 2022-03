Hiina lubas oma ettevõtteid Vene sanktsioonide eest kaitsta

Hiina kaubandusministeeriumi sõnul rakendab Peking kõiki vajalikke meetmeid, et kaitsta Hiina firmasid teiste riikide sammude eest, mis on seotud Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonidega. USA hoiatas varem, et kui Hiina ettevõtted püüavad neid sanktsioone eirata, kaasnevad sellega tagajärjed. Hiina kaubandusministeeriumi pressiesindaja Gao Feng ütles, et Hiina kaitseb oma ettevõtete õigusi ja huve, kuid ta ei täpsustanud, kuidas seda tehakse. AP/BNS