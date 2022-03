Sotsiaalminister Signe Riisalo (RE) ütles Postimehele, et enne Ukraina sõja puhkemist oli Eestil võimaliku massilise sisserände puhuks selge ja õppuste käigus läbi harjutatud plaan, mille järgi piirdus riigi võimekus 200 põgenikuga päevas. «Enne 24. veebruari ei osatud aga kõige halvemaski unenäos ette kujutada, et juhtub see, mis juhtus – et inimesi tuleb nii palju ja nii kiiresti,» lausus minister. «Viimaste nädalate sündmuste tõttu tuleb plaane pidevalt ringi teha. Euroopa on ootamatult kiiresti lahendanud ka ajutise kaitse andmise korra, see võimaldab inimestel sisuliselt ilma menetluseta saada riigi ajutine kaitse 15–20 minutit kestva intervjuu tulemusena. Seega pääsevad põgenikud ligi ka kõigile hüvedele ja kohustustele, mis on Eesti riigis elamisõigust omavatel inimestel.»