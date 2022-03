Praegu on Ukrainast põgenenud 1,5 miljonit last. Sealne haridusminister palus Euroopa Liidu riikide kolleegidelt, et Ukraina lastele tagataks psühholoogiline tugi. Ja ka ukraina keele ja kultuuri õpe. Üleüldine soov on, et me pakuksime lastele ka haridust, ja ma kinnitasin talle, et kõigis haridusastmetes on Eesti riik selleks valmis. Me teame, kui palju meil on praegu vabu kohti, ja vajadusel oleme mõnes piirkonnas valmis looma ka eraldi riigikooli Ukraina sõjapõgenikest lastele, aga see on väga suur väljakutse. Eestisse on jõudnud 8600 last, osa neist liigub ka edasi, aga praegu teame 6440 lapse kohta, et nad jäävad Eestisse.