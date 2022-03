Terviseameti kommunikatsioonijuhi Imre Kaasi sõnul on nakkuse risk Pirita pansionaadis minimaalne. «Põgenikud ja hoolealused on majutatud hoone eri tiibadesse. Ainuke võimalik kokkupuutekoht on sissepääsude juures, kuid majas kehtib kord, et sõjapõgenikud ja kliendid sisenevad ning väljuvad eri aegadel.»