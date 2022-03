Loodus, armastus, maksud ja tehnoloogia ehk miks tulevad välismaalased Eestisse

Umbes kümme protsenti Eestis elavatest inimestest on välismaalased. Olles enne seda, kui kolmeks kuuks Eestisse tulin, elanud eri riikides, teadsin üht: parim viis end siinse kultuuri ja eluoluga kurssi viia on suhelda teiste välismaalastega. Püüdes aru saada Eesti elust ja selle eelistest, on hea rääkida nendega, kel samasugune kogemus.