Kui varem on päästeamet pidanud korduvalt meelde tuletama, et kodus võiksid perele olla vähemalt nädala ajal toiduvarud, siis nüüd on inimesed seda nõu ilmselt kuulda võtnud. Tartu Milli müügidirektor Sten Vendel kinnitas, et nende müügiarvud on märtsi algusest järsult suurenenud ning inimesed on hakanud hoolega varuma jahu, helbeid ja pastat. Sangaste Linnase toodetud Heleni helveste läbimüük on kasvanud sama ajaga koguni viis korda. Poepidajatele on selline muutus aga olnud ilmselt üllatus.