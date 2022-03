AK ⟩ Viguriga kaart: kui suur on Ukraina?

Jättes kõrvale Venemaa, on Ukraina pindalalt Euroopa suurim riik – 604 000 km2. Ta on näiteks täpselt kaks korda suurem kui Itaalia ja Saksamaagi on pigem Ukrainast poole väiksem (357 000 km2). Arvestades aga rahvaarvu, on Saksamaa jällegi Ukrainast kaks korda suurem (84 versus 44 miljonit). Ukraina pindala võib võrrelda veel Pürenee poolsaarega (Hispaania ja Portugal kokku) või ka Madagaskari saarega, mis on pindalalt maailma neljas. Pindala ja rahvaarv on enamasti ühed esimesed näitajad, mida riikide puhul vaadatakse, ning üht või teistpidi vaadates on Ukraina tõeline suurriik. Eesti seevastu on Euroopa mõistes väikeriik, seda eriti just rahvaarvu mõttes. Ukrainast oleme elanikkonna poolest näiteks väiksem 33 korda. Pindalalt oleme Euroopa edetabeli mõttes aga tubli keskmik ja meist tahapoole jääb peaaegu paarkümmend riiki.