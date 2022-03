AK ⟩ Laupäevanovell: Vanaema

Valgus, soe valgus. Igal kevadel poeb selle valguse sisse vanaema. Meie maja taga on rõdu. Valgus ja soojus on kõige soojemad ja valgemad rõdu paremas küljes, kaarja seljatoega tugitoolis. Rõdul pole aknaid, siis oleks ta veranda. Vanaemal on seal valge ja soe olla. Vanaema otsib valgust. Vanaema otsib soojust. Ta tahaks valgusse minna, soojusega ühte sulada.