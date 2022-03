Kätlin Konstabel: milline on meie «Ukraina õppetund»?

Me kõik imetleme praegu ukrainlaste vahvust. Aga kas mõtleme, et need on samasugused inimesed nagu meie – et need võiksimegi olla meie, 2022. aasta kevadises Eestis? Või imetleme ukrainlasi nagu Batmane, Kääbikuid ja Wonder Womaneid – kedagi, kes tegutsevad hollywoodilikus muinasjutumaailmas? Elame kaasa, ootame järgmist osa uue tegelasega ja toimetame oma igapäevategemisi edasi. Muidugi pöialt hoides, et meie lemmikutel ikka hästi läheks.