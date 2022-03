POSTIMEES TŠEHHIS ⟩ Tšehhi on jõudmas põgenike haldamisel murdepunkti

Põgenike arv kasvab aga eelduste järgi peatselt enam poole miljonini ja õhus on hirm, et kui praegu võetakse põgenikke vastu avasüli, võib avalik arvamus peagi pöörduda nende vastu, rääkis Tšehhi suurima online-heategevusorganisatsiooni, MTÜ Nadace Via direktor Zdeněk Mihalco.