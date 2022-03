Eesti lühiuudised

PPA: vähenenud on vajadus sõita põgenikke piiri äärest ära tooma

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) teatas nädalavahetusel vabatahtlikele, kellel on plaan sõita Ukraina-Poola piirile sõjapõgenikele transpordiabi pakkuma, et vajadus transportida abivajajaid Poola-Ukraina piirilt linnadesse või naaberriikidesse on vähenenud. Ukraina inimeste paremaks aitamiseks loodi Poolas Varssavi eeslinna EXPO keskusesse suur vastuvõtukeskus. Suur osa Ukraina sõjapõgenikke toimetatakse vastuvõtukeskusesse, kus neile pakutakse ajutist majutust, arstiabi ja muid hädavajalikke teenuseid. «Vastuvõtukeskuse avamisega on ka vähenenud vajadus transportida abivajajaid Poola-Ukraina piirilt linnadesse või naaberriikidesse. Abivajajatele korraldatakse transporti teistesse riikidesse Varssavi-lähedasest vastuvõtupunktist.